Герасимов проверил ход выполнения боевых задач "Южной" группировкой войск

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе работы на пункте управления группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями, других должностных лиц о результатах выполнения боевых задач", - заявили в военном ведомстве в понедельник.

"Подводя итоги работы, начальник Генерального штаба отметил успехи "Южной" группировки войск в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия", - сообщили в Минобороны РФ.

Там добавили, что Герасимов "проверил ход подготовки на полигоне штурмовых подразделений к предстоящим боевым действиям".

"В завершение работы на пункте управления начальник Генерального штаба вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий",- сообщили в ведомстве.