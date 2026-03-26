Кравцов заявил, что в колледжи поступают 62,5% выпускников девятых классов
Число учащихся в колледжах почти достигло показателя времен РСФСР
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В России 62,5% выпускников девятых классов и около 12% выпускников одиннадцатых классов поступают в колледжи, сообщил на съезде РСПП министр просвещения Сергей Кравцов.
По его словам, сейчас число обучающихся в колледжах достигло количества обучающихся в колледжах в период РСФСР. "Тогда было 4 млн, сегодня 3,9 млн. Поэтому система активно развивается", - отметил министр.
Он сообщил, что в некоторых колледжах конкурс составляет 18 человек на место: "Такого никогда не было".