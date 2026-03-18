Нанесены удары по обеспечивающим ВСУ объектам энерго- и транспортной инфраструктуры

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки поразили объекты энергетики и транспорта, которые используются в интересах вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, поражены также пункты временной дислокации украинских сил в 145 районах.