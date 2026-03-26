Картаполов исключил отправку в зону СВО призывников, направляемых на службу с 1 апреля

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Направляемые с 1 апреля на службу призывники не попадут в зону проведения специальной военной операции (СВО), заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Отправки действительно начнутся с 1 апреля и будут продолжаться до июля месяца, как всегда это было. Нигде никакие призывники служить не будут, если вы имеете в виду наши сложные точки. Здесь можно успокоиться и по этому поводу даже не переживать", - сказал Картаполов в четверг "Интерфаксу", отвечая на вопрос, будут ли призывники направляться в зону проведения СВО.

Депутат напомнил, что принят закон, согласно которому теперь призыв идет круглогодично. "Президент подписал соответствующий указ в начале года о том, что такой призыв будет осуществляться в течение всего года. Ребята приходят в военные комиссариаты, там проходят все необходимые процедуры, по документам, связанные с профессиональным отбором, с проверкой здоровья и в условленное время едут для несения службы", - пояснил глава комитета.

Он также обратил внимание, что ближе к апрелю "представители Главного оперативно-организационного управления Генерального штаба выступят и еще раз подробно все расскажут".

