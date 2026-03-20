Камчатская гонка на собачьих упряжках приостановлена из-за активности Шивелуча

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Гонка на собачьих упряжках "Берингия", стартовавшая на Камчатке 1 марта, приостановлена из-за выброса пепла с вулкана Шивелуч, сообщают в пятницу организаторы гонки.

"Сегодня каюры не стартуют из села Ивашка. Причина - активность вулкана Шивелуч, из-за которого трасса засыпана пеплом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, в самом селе Ивашка выпало незначительное количество пепла, угрозы для местных жителей нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Ранее днем в четверг вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 12 км над уровнем моря, пепловый шлейф протянулся в тот день на 140 км на северо-восток от вулкана. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" ежегодно привлекает большое количество зрителей и участников, она проводится ежегодно с 1990 года. Победители и призеры гонки получат денежные призы.

Шивелуч Камчатка
