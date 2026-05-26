Россия ведет переговоры об экспорте самолетов Су-34, Су-35 и Су-57

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия ведёт переговоры с иностранными партнерами о поставках бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-35 и Су-57, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Интерес к самолетам Су-34, Су-35 и Су-57 продолжает расти. В настоящее время с рядом ведущих зарубежных партнеров России ведутся переговоры на поставку данной продукции военного назначения", - сообщили в ФСВТС России в связи с Международным форумом по безопасности, который проходит 26-29 мая в Подмосковье.

В ФСВТС заявили, что эти самолеты успешно применяются Вооруженными силами РФ в зоне специальной военной операции и подтверждают высокие тактико-технические характеристики.

"Осуществляется активная маркетинговая деятельность по продвижению данной авиационной техники на внешний рынок, в том числе организовываются демонстрационные показы", - отметили в ФСВТС.

