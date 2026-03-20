Российские войска за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение недели под контроль российских войск перешел один населенный пункт в Сумской области и четыре в Донецкой Народной Республике.

"В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Сопычь Сумской области",- сообщили в ведомстве в пятницу.

Там отметили, что группировка "Запад" взяла под контроль Александровку в ДНР, "Южная" - населенные пункты Каленики и Федоровка Вторая, а "Центр" - Павловку.

"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, шести штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии", - сообщило ведомство.

Минобороны РФ заявило, что недельные потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" составили более 1,9 тыс человек, "Север"- более 1,6 тыс. человек, "Запад" - более 1,2 тыс. человек.

"За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1110 военнослужащих и 28 боевых бронированных машин. Уничтожены 86 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 47 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что группировка "Центр" уничтожила более 2,1 тыс. украинских военных за неделю, нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии.

"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - сообщили российские военные.

По данным Минобороны РФ, на данном направлении ВСУ за неделю потеряли до 400 человек.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 марта 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Росавиация планирует сертификацию Ил-114 в мае, SJ-100 в июле, МС-21 - в октябре

Дума рассмотрит проект об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян в приоритетном порядке

 Дума рассмотрит проект об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян в приоритетном порядке

Новосибирский чиновник сообщил об изъятии скота в одном фермерском хозяйстве

 Новосибирский чиновник сообщил об изъятии скота в одном фермерском хозяйстве

Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 дней

 Новых случаев пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 дней

Минпросвещения РФ попросило включить в "белый список" образовательные ресурсы

 Минпросвещения РФ попросило включить в "белый список" образовательные ресурсы

Москва пока не сформулировала позицию по участию в созданном США Совете мира

Досрочный период ЕГЭ-2026 пройдет в России с 20 марта по 20 апреля

 Досрочный период ЕГЭ-2026 пройдет в России с 20 марта по 20 апреля

