Военные РФ сообщили об уничтожении пусковых установок систем HIMARS и MLRS ВСУ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели уничтожили пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS вооруженных сил Украины, сообщили в министерстве обороны РФ в пятницу.

"В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три реактивные системы залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении ведомства.