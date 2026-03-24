Поиск

Восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа пройдет в Москве 27 октября

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Утверждена дата проведения Восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа. Мероприятие состоится в Москве 27 октября 2026 года, сообщает Росконгресс.

Основными целями Саммита станут продвижение использования в мировой экономике природного газа, анализ текущего состояния и прогнозирование развития газовых рынков, обмен опытом и содействие технологическому сотрудничеству стран-участниц.

Для координации подготовки и проведения саммита образован организационный комитет под председательством вице-премьера РФ Александра Новака.

"Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках Форума стран-экспортеров газа, координации усилий по продвижению законных интересов газовых экспортеров на глобальных энергетических рынках и противодействию односторонним экономическим ограничениям, а также повышению роли природного газа на мировых рынках энергоресурсов в силу его доступности, надежности, универсальности и экологичности. Саммит ФСЭГ в Москве позволит обсудить все текущие изменения, с которыми мы сталкиваемся в последнее время, наметить перспективы сотрудничества и новые точки роста", - приводится в релизе цитата Новака.

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков добавил: "Восьмой саммит глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа в Москве - это площадка для диалога, которая позволит выработать новые совместные инициативы, определяющие будущее глобальной энергетической безопасности. Проведение саммита позволит нашей стране предложить миру взвешенные решения в условиях трансформации энергетических рынков, а также укрепить доверие между государствами и обеспечить устойчивое развитие газовой отрасли на благо народов стран-экспортеров".

Форум стран-экспортеров газа является международной межправительственной организацией. Соглашение о функционировании ФСЭГ вступило в силу 30 сентября 2009 года. Полноправными членами ФСЭГ являются: Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. Россия - полноправный член ФСЭГ с 2009 года.

С 2011 года раз в два года созывают саммиты глав государств и правительств стран-участниц Форума - встречи на высшем уровне. 7-й саммит с главной темой "Природный газ для безопасного и устойчивого будущего" состоялся в Алжире в марте 2024 года.

Росконгресс газ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

