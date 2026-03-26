Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг демонстрирует небольшой рост, оценивая поступающую противоречивую информацию относительно конфликта на Ближнем Востоке, а также неоднозначные инфляционные данные, опубликованные накануне Росстатом.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2845,02 пункта (+0,17%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,6%.

Подорожали акции АФК "Система" (+1,6%), ВТБ (+1,3%), "НЛМК" (+1,1%), "Северстали" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), МКПАО "Яндекс" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), МКПАО "ВК" (+0,4%), "Русала" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "МТС" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Полюса" (-0,4%), "Норникеля" (-0,1%).

Инфляция в РФ с 17 по 23 марта составила 0,19% после 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), 0,11% с 3 по 10 марта (за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), сообщил в среду Росстат. Исходя из данных за 23 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 марта ускорилась до 5,99% с 5,88% на 16 марта (5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 5,84% с 5,79% на 16 марта, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в феврале увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда. Это самый существенный подъем почти за четыре года (с марта 2022 года). Эксперты прогнозировали повышение всего на 0,5%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали 0,7%. В том числе стоимость импортного топлива повысилась в прошлом месяце на 3,8% (после падения на 1,2% в январе).

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует небольшое снижение (-0,1%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 26 марта.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Японии, материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи снижаются на 0,1-1,8%.