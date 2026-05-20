Поиск

FT назвала Меркель и Драги кандидатами на роль переговорщика ЕС с Россией

В ЕС хотят добиться от России немедленного прекращения огня и заморозки линий фронта

FT назвала Меркель и Драги кандидатами на роль переговорщика ЕС с Россией
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В руководстве Евросоюза обсуждают кандидатуры бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на позицию представителя ЕС для потенциальных переговоров с Россией по Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Люди, знакомые с ситуацией, сообщили изданию, что главы МИД ЕС обсудят потенциальных кандидатов для переговоров в ходе встречи на Кипре на следующей неделе. Некоторые страны ЕС предлагали кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё.

Сейчас обсуждения инициативы проходят на различных уровнях, и не исключено, что лидеры ЕС поднимут этот вопрос на саммите в июне.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, в ЕС хотели бы добиться от России немедленного прекращения огня и заморозки текущих линий фронта.

Газета напоминает, что ранее и США, и Украина поддержали идею ЕС начать контактировать с президентом России Владимиром Путиным по вопросу украинского урегулирования.

ЕС закрыл все каналы коммуникации с Москвой в 2022 году после начала конфликта на Украине.

Евросоюз Марио Драги Украина США Саули Ниинистё Ангела Меркель Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт Вильнюса остановил работу из-за объявления воздушной тревоги

Путин и Си Цзиньпин договорились расширять практику совместных военных учений

В Кремле подтвердили скорый визит в РФ Уиткоффа и Кушнера

 В Кремле подтвердили скорый визит в РФ Уиткоффа и Кушнера

Россия и Китай наметили планы по расширению энергетических проектов

FT назвала Меркель и Драги кандидатами на роль переговорщика ЕС с Россией

 FT назвала Меркель и Драги кандидатами на роль переговорщика ЕС с Россией

Си Цзиньпин назвал самой яркой чертой отношений с Россией политическое взаимодоверие

Лидеры РФ и КНР подписали заявление об укреплении партнерства и стратегического взаимодействия

Кремль заявил об отсутствии смысла сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в КНР

 Кремль заявил об отсутствии смысла сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в КНР

Песков сказал, что заявления Литвы о возможной атаке на Калининград граничат с безумием

Дмитриев анонсировал скорый визит Уиткоффа в Россию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9492 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2255 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов