FT назвала Меркель и Драги кандидатами на роль переговорщика ЕС с Россией

В ЕС хотят добиться от России немедленного прекращения огня и заморозки линий фронта

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В руководстве Евросоюза обсуждают кандидатуры бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на позицию представителя ЕС для потенциальных переговоров с Россией по Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Люди, знакомые с ситуацией, сообщили изданию, что главы МИД ЕС обсудят потенциальных кандидатов для переговоров в ходе встречи на Кипре на следующей неделе. Некоторые страны ЕС предлагали кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё.

Сейчас обсуждения инициативы проходят на различных уровнях, и не исключено, что лидеры ЕС поднимут этот вопрос на саммите в июне.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, в ЕС хотели бы добиться от России немедленного прекращения огня и заморозки текущих линий фронта.

Газета напоминает, что ранее и США, и Украина поддержали идею ЕС начать контактировать с президентом России Владимиром Путиным по вопросу украинского урегулирования.

ЕС закрыл все каналы коммуникации с Москвой в 2022 году после начала конфликта на Украине.