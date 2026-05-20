Путин и Си Цзиньпин договорились расширять практику совместных военных учений

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили о намерении углублять взаимодействие Вооруженных сил двух стран.

"Стороны продолжат укреплять традиционную дружбу между Вооруженными силами двух стран, углублять взаимное доверие в военной области, совершенствовать механизмы сотрудничества, расширять практику совместных учений, воздушных и морских патрулирований, укреплять координацию и взаимодействие в двусторонних и многосторонних форматах", - говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита в Пекине.

Россия и Китай будут "совместно реагировать на различные вызовы и угрозы, а также поддерживать глобальную и региональную безопасность и стабильность".