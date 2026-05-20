Поиск

Путин и Си Цзиньпин договорились расширять практику совместных военных учений

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили о намерении углублять взаимодействие Вооруженных сил двух стран.

"Стороны продолжат укреплять традиционную дружбу между Вооруженными силами двух стран, углублять взаимное доверие в военной области, совершенствовать механизмы сотрудничества, расширять практику совместных учений, воздушных и морских патрулирований, укреплять координацию и взаимодействие в двусторонних и многосторонних форматах", - говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита в Пекине.

Россия и Китай будут "совместно реагировать на различные вызовы и угрозы, а также поддерживать глобальную и региональную безопасность и стабильность".

Китай Владимир Путин Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Changan планирует кратно расширить производство на калининградском "Автоторе"

Пресс-конференции Путина по итогам визита в Китай не ожидается

Путин и Си Цзиньпин договорились расширять практику совместных военных учений

В Кремле подтвердили скорый визит в РФ Уиткоффа и Кушнера

 В Кремле подтвердили скорый визит в РФ Уиткоффа и Кушнера

Россия и Китай наметили планы по расширению энергетических проектов

FT назвала Меркель и Драги кандидатами на роль переговорщика ЕС с Россией

 FT назвала Меркель и Драги кандидатами на роль переговорщика ЕС с Россией

Си Цзиньпин назвал самой яркой чертой отношений с Россией политическое взаимодоверие

Песков допустил теоретическую возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

 Песков допустил теоретическую возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Лидеры РФ и КНР подписали заявление об укреплении партнерства и стратегического взаимодействия

Два промобъекта повреждены в Нижегородской области из-за падения обломков БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9492 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2255 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов