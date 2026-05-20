Россия и Китай наметили планы по расширению энергетических проектов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российские и китайские власти в ходе переговоров в Пекине наметили планы по расширению совместных проектов в области энергетики как по поставкам газа, так и в нефтяной отрасли, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Известиям".

"У нас торговый оборот растет, и по всем направлениям у нас развивается сотрудничество, в частности по энергетике. Продолжается реализация крупных совместных проектов, намечены планы по расширению этих проектов и ведется между нашими компаниями соответствующая работа. Это касается, в том числе и поставок газа, маршрутов поставок газа. Это касается и взаимодействия нефтяной отрасли, электроэнергетики, угольной отрасли. Здесь очень большой спектр", - сказал Новак.

Россия является лидирующим экспортером энергоресурсов в КНР: в 2025 году было поставлено 101 млн тонн нефти и 49 млрд куб. м газа (по газопроводам и в виде СПГ).

