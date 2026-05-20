В Кремле подтвердили скорый визит в РФ Уиткоффа и Кушнера

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что визит спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера ожидается в ближайшие недели.

Сообщение об этом со ссылкой на Ушакова размещено на сайте газеты "Комсомольская правда".

Точные даты поездки гостей пока остаются неизвестными, сообщил Ушаков в беседе с журналистом издания Андреем Зобовым.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о возможном визите Стива Уиткоффа. Спецпредставитель президента РФ по инвестициям Кирилл Дмитриев отметил, что спецпосланник Трампа намерен посетить Россию в самое ближайшее время.