Минобороны РФ сообщило, что в Харьковской области взято под контроль село Шевяковка

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль село Шевяковка Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий установили контроль над населённым пунктом Шевяковка Харьковской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его сведениям, в ходе боёв военнослужащие из состава группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Весёлое, Рубежное, Верхняя Писаревка и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Думовка, Храповщина, Мирополье, Иволжанское и Новодмитровка.

За сутки в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств, говорится в сводке.

Минобороны РФ
Песков посоветовал не верить сообщениям о поставках в Иран беспилотников

 Песков посоветовал не верить сообщениям о поставках в Иран беспилотников

Силуанов сообщил об активной работе правительства над расходами бюджета

РСТ попросил разрешить вывозить детей в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении

Паромное сообщение в Севастополе приостановят с 27 марта по 7 апреля

МВД объяснило сложности в оформлении загранпаспортов техпроблемами в МФЦ

 МВД объяснило сложности в оформлении загранпаспортов техпроблемами в МФЦ

Мэр Москвы сообщил о еще четырех сбитых БПЛА

МВД предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 27-29 марта

Первый зампред правления ВТБ видит возможность ускорения снижения ключевой ставки ЦБ

ВТБ за два месяца сократил чистую прибыль по МСФО на 11,2% до 68,8 млрд рублей

Обсуждение дивидендов ВТБ за 2025 год должно завершиться до 15 апреля

 Обсуждение дивидендов ВТБ за 2025 год должно завершиться до 15 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1086 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8807 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
