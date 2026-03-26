Минобороны РФ сообщило, что в Харьковской области взято под контроль село Шевяковка

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль село Шевяковка Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий установили контроль над населённым пунктом Шевяковка Харьковской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его сведениям, в ходе боёв военнослужащие из состава группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Весёлое, Рубежное, Верхняя Писаревка и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Думовка, Храповщина, Мирополье, Иволжанское и Новодмитровка.

За сутки в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств, говорится в сводке.