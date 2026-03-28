Имущество экс-главы Вологды Шулепова обратят в доход государства

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Вологодский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества умершего бывшего главы Вологды Евгения Шулепова, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в субботу.

"Суд, исследовав материалы дела, решил: все заявленные в исковом заявлении объекты недвижимости, транспортные средства марок Lexus, BMW, маломерное судно и денежные средства обратить в доход государства", - говорится в сообщении.

Производство по делу было приостановлено в связи со смертью Шулепова в сентябре 2025 года до определения его правопреемников и истечения шестимесячного срока для принятия наследства. Впоследствии производство возобновили.

Как сообщалось, первый заместитель Генпрокурора РФ подал иск об обращении в доход РФ имущества бывшего главы Вологды, физических и юридических лиц, оказывавших ему содействие в совершении коррупционного преступления.

Речь идет о взыскании 47 объектов недвижимости, транспортных средств, более 72 млн рублей на счетах, более 16 тыс. долларов и 20 тыс. евро наличными, а также свыше 60 млн рублей - эквивалент стоимости проданных объектов в Сочи.

Действующий тогда депутат Законодательного собрания Вологодской области Шулепов был арестован в мае 2024 года. Он обвинялся в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (п. "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ), которые, по версии следствия, он получал в 2008-2017 годах на посту главы Вологды от представителей коммерческих организаций, строящих многоквартирные дома. Предполагается, что он получил более 11 млн рублей за беспрепятственное получение застройщиками разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Шулепов находился в Вологодской областной клинической больнице с 22 августа 2025 года, 17 сентября он скончался.

Уголовное дело в отношении него было прекращено.

