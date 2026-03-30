В Тюмени уровень воды в Туре приблизится к критической отметке

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Тюмени уровень воды в реке Тура, по прогнозу метеорологов, весной приблизится к критической отметке, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Прогноз метеорологов - 830 см выше нулевого поста. Критическим явлением для города считается - 850 см", - написал он в мессенджере.

Сейчас вода поднимается постепенно - от 8 до 15 см в сутки.

"Я поставил задачу в течение десяти дней провести профилактические обходы домовладений в потенциально опасных районах, а также раздать жильцам памятки с рекомендациями по действиям в случае подтопления", - отметил Афанасьев.

Он также сообщил, что городские службы проводят профилактические работы, в частности, проверяют трансформаторные подстанции, расположенные в зонах возможного подтопления.