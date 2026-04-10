Экс-глава районной налоговой инспекции задержан в Новосибирске по делу о взятке

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя налоговой инспекции одного из районов Новосибирска, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемый получил от директора коммерческой организации взятку в 1,5 млн рублей за общее покровительство, уменьшение сумм налоговых доначислений и непроведение налоговых проверок в этой компании.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ по Новосибирской области.

Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения.

Прокуратура региона уточняет, что задержан бывший начальник инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району. Он подозревается в получении взятки через двух посредников. Как установлено, деньги предназначались, в том числе за уменьшение суммы налоговых доначислений с 9,1 млн рублей до 4,1 млн рублей.