Восемь человек пострадали в результате взрыва на складе во Владикавказе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты работают на месте взрыва в складских помещениях во Владикавказе, где, по предварительным данным, пострадали восемь человек, включая одного ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Имеется информация о том, что пострадали восемь человек: семеро взрослых и один ребенок. Продолжается тушение пожара и разбор завалов", - говорится в сообщении.

Глава республики Сергей Меняйло заявил, что мощный взрыв произошел в складских помещениях на одной из улиц Владикавказа, медики оказывают помощь пострадавшим.

Силы и средства ГУ МЧС России по республике привлечены по второму повышенному рангу сложности. Также на месте работают экстренные службы, представители оперативных органов, властей и руководство Владикавказа.

В пресс-службе Минздрава Северной Осетии сообщили, что шесть пострадавших направили в Республиканскую клиническую больницу, еще одного - в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (РКБСМП). Пострадавший ребенок доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу, его состояние стабильное.