Глава Северной Осетии сообщил о 10 пострадавших при взрыве во Владикавказе

Сотрудники МЧС России на месте взрыва во Владикавказе Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Десять человек пострадали при взрыве в складских помещениях во Владикавказе, состояние четверых из них оценивается как крайне тяжелое, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"По последней информации Минздрава республики, число пострадавших увеличилось до 10 человек. Два человека находятся в КБСП (Клиническая больница скорой помощи - ИФ). Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. В Республиканской клинической больнице - семь пациентов, состояние троих из них также крайне тяжелое. Четверых пациентов обследуют. Пострадавший ребенок госпитализирован в ДРКБ (Республиканская детская клиническая больница - ИФ), его состояние стабильное", - написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, взрыв произошел днем в пятницу в складских помещениях во Владикавказе. Предварительно, в помещении находилась пиротехника. В ГУ МЧС по Северной Осетии изначально заявляли о восьми пострадавших в результате ЧП.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательными подразделениями спасены два человека.

Силы и средства ГУ МЧС по республике привлечены по второму повышенному рангу сложности. На месте работают 145 человек и 39 единиц техники. Также на месте находятся экстренные службы, представители оперативных органов и властей.