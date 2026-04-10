Путин поручил правительству сформировать план внедрения ИИ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - К 2030 году технологии на основе искусственного интеллекта должны использоваться во всех сферах в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Особо остановлюсь на практическом применении передовых решений. Уже поручил правительству совместно с главами регионов сформировать Национальный план внедрения искусственного интеллекта на уровне всей страны, с учетом задач отраслей и субъектов Федерации. К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику энергетику, управление и образование", - сказал Путин на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

Президент заявил о необходимости настроить регулирование так, чтобы оно не сдерживало, не мешало, а "служило стимулом для ускорения разработки и опережающего внедрения передовых технологий".

"Речь о том, чтобы добиться именно повсеместного, фронтального применения искусственного интеллекта, сформировать в России рынок использования таких решений. Это - приоритетные задачи для отечественного бизнеса и, конечно, для федеральных и региональных органов власти", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин ИИ
