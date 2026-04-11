Путин заявил, что российские модели ИИ должны быть конкурентоспособными и суверенными

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские модели искусственного интеллекта должны быть конкурентными в мире и обладать максимальным уровнем суверенности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Они должны быть конкурентоспособными в мировом масштабе и при этом обладать максимальным уровнем суверенности", - сказал Путин на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

Речь идет о том, добавил президент, что полный цикл их разработки и обучения должен осуществляться российскими компаниями, с тем чтобы отечественные инженеры могли управлять всеми параметрами таких сложных систем.

"Я хочу здесь сразу сделать маленькое замечание. Прошу не настораживаться, не пугаться тех коллег, с которыми я уже встречался, обсуждал вот эту очень важную, чувствительную тему. Мы для этого и собрались, чтобы поговорить о всех деталях, о нюансах, имею в виду, что если что-то мы берем от наших партнеров, то мы должны быть уверенными в том, что дальнейшие шаги в строительстве архитектуры искусственного интеллекта - они должны нам гарантировать решение задач как раз в области безопасности и обороноспособности", - отметил Путин.

Он поручит правительству РФ выстроить финансовую архитектуру этого масштабного для страны проекта.

"В его реализации должны участвовать все без исключения участники процесса - государство, частный технологический бизнес и госкомпании, конечно. Нужно задействовать потенциал и наших программ в сфере обороны и безопасности", - подчеркнул глава государства.