СКР возбудил уголовное дело о гибели людей из-за прорыва плотины в Дагестане

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту гибели людей из-за прорыва плотины Геджухского водохранилища, задержан инженер обслуживающей организации, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)", - говорится в сообщении СКР в Max в пятницу.

По версии следствия, должностные лица организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения в Дербентском районе Дагестана, "в нарушение требований законодательства Российской Федерации не обеспечили надлежащее техническое состояние объекта, а также не приняли меры по устранению выявленных нарушений".

"В настоящее время следственными органами по подозрению в совершении расследуемых преступлений задержан инженер коммерческой организации, в должностные обязанности которого входили вопросы обеспечения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища", - информирует ведомство.

"При наличии дефектов гидротехнического сооружения, отсутствии предусмотренных систем контроля, аварийно-спасательных средств и плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в условиях введенного режима чрезвычайной ситуации, ответственными лицами не обеспечено принятие мер по предотвращению аварии", - уточняется в сообщении.

"В результате 5 апреля 2026 года произошел прорыв плотины Геджухского водохранилища, повлекший сход значительного объема воды, затопление участка федеральной автомобильной дороги "Кавказ" и прилегающих территорий", - напомнили в СКР, добавив, что "в следствие произошедшего погибли люди, а также причинен имущественный ущерб".

"Принимаются необходимые меры к проверке возможной причастности к совершению преступлений и привлечению к ответственности других лиц", - сообщили в ведомстве.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, жертвами наводнения стали 6 человек, более 6,2 тыс. пострадали.

