Более 760 домов остаются подтопленными в Дагестане

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Более 760 домов остаются подтопленными в девяти населенных пунктах Дагестана, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В пяти муниципальных образованиях региона остаются подтопленными девять населенных пунктов: всего 762 жилых дома, 812 приусадебных участков и 76 участков автодорог", - говорится в сообщении.

Наводнение в Дагестане

В ведомстве добавили, что в 16 пунктах временного размещения остаются 524 человека, из них 175 - дети.

Сообщается также, что в Дербентский район республики прибили 100 специалистов и 30 единиц техники Донского спасательного центра МЧС России по поручения главы ведомства Александра Куренкова.

"Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены свыше 3,8 тысячи специалистов и более тысячи единиц техники РСЧС, в том числе авиация МЧС России", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, жертвами наводнения стали 6 человек, более 6,2 тыс. пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.

Дагестан Дербент Каспийск МЧС России
