Путин поручил просчитать угрозы, связанные с внедрением ИИ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил задачу просчитать и принять меры по предотвращению угроз, связанных с внедрением искусственного интеллекта в чувствительных областях, а также растущего влияния таких технологий на жизнь людей.

На совещании по вопросам развития искусственного интеллекта Путин напомнил о создании комиссии по определению стратегии и системной координации действий в области искусственного интеллекта во главе с вице-премьером Дмитрием Григоренко и замглавы администрации президента Максимом Орешкиным и дал ряд поручений.

"С учетом расширения внедрения искусственного интеллекта в чувствительных секторах, в целом его растущее влияние на жизнь людей, общество, на экономику, считаю необходимым просчитать модели основных рисков и угроз, возникающих в связи с применением таких систем, и определить меры по их своевременному предотвращению", - отметил президент.

Он подчеркнул, что необходимо развивать собственные решения искусственного интеллекта для национальной обороны и безопасности. "Мы должны обладать самыми передовыми технологиями, использовать максимально суверенные отечественные продукты", - сказал Путин.

Согласно поручению главы государства, комиссия должна в этом году рассмотреть комплексные решения, в том числе программу по ускоренному внедрению искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, в системе государственного управления, а также вопросы адаптации к повсеместному применению ИИ от начальной школы до рынка труда.

"Нужно безотлагательно перенастраивать механизмы подготовки и переподготовки кадров, уровня образования - новый технологический уклад", - подчеркнул Путин.

Президент добавил: "В целом рассчитываю, что комиссия сможет объединить усилия бизнеса, науки и государства, станет настоящим штабом по развитию в нашей стране искусственного интеллекта".