Частичное обрушение дороги произошло на Буйнакском перевале в Дагестане

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Движение транспорта на Буйнакском перевале в Дагестане осуществляется по правой полосе и обочине из-за сошедшего селя, сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".

"На автомобильной дороге регионального значения "Махачкала - Буйнакск - Леваши - Гуниб" на участке 3 км (Буйнакский перевал), ориентировочно в 21:00 мск 10 апреля, в результате прошедших ливневых дождей и переувлажнения грунтов произошел оползень прилегающего склона с частичным обрушением полки дороги по левой полосе движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта на указанном участке организовано по временной схеме: по правой полосе движения и обочине.

Как сообщалось, сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, жертвами наводнения стали 6 человек, более 6,2 тыс. пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.