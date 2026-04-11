Многоэтажка горит в подмосковным Мытищах

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание в многоквартирном жилом доме в подмосковных Мытищах, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Сигнал о пожаре поступил по адресу г.о. Мытищи, ул. Станционная, д. 5. Установлено, что горит балкон на 11 этаже 17-этажного дома. Проводится спасение людей по лестничным маршам, с балконов 11-13 этажей людей спасают с помощью автоматических подъемных механизмов. Самостоятельно эвакуировались 20 жителей дома", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 70 человек, задействовано 12 единиц техники.