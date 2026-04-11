Человек погиб в результате пожара в многоэтажке в Мытищах

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковных Мытищах локализован на 70 кв. м, есть погибший и пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Площадь пожара в квартире на 11 этаже составляет 60 квадратных метров, также огнем частично повреждены несколько балконов. Пострадали три человека, из них один погиб. Пожар локализован на площади 70 квадратных метров", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены более 80 человек и 29 единиц техники.