Российские военные сообщили о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" в течение суток продвинулась в глубину обороны вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре группировки в субботу.

"Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Воздвижевка, Терсянка, Добропасово и Любицкое", - сказал офицер пресс-центра Михаил Герасимов.

По его данным, за сутки в зоне ответственности группировки "Восток" украинская армия потеряла более 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, склад материальных средств, четыре станции спутниковой связи Starlink, 21 беспилотник самолетного типа и 18 пунктов управления беспилотной авиацией. "Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ, цели поражены", - сообщил Герасимов.

Подразделения группировки "Центр" в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике девяти украинских бригад и штурмового полка ВСУ в районах Гулево, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Красного Кута, Новоподгородного и Водянского, сообщил представитель группировки Александр Савчук. "Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" общевойсковыми подразделениями, войсками беспилотных систем уничтожены свыше 315 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - проинформировал Савчук.

"За прошедшие сутки подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны в районах Кутьковки, Моначиновки, Болдыревки, Подлимана, Червоного Оскола и Красного Лимана", - сказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

На данном направлении за сутки уничтожены свыше 190 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, три миномета, 15 наземных роботехнических комплексов, 42 пункта управления БПЛА, четыре спутниковые станции связи Starlink, 43 беспилотников самолетного типа, 65 тяжелых квадракоптеров и три полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщил Бигма.

За прошедшие сутки подразделениями группировки "Север" нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Мирополья, Милоевки и Хотени, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. По его словам, в Харьковской области военные нанесли поражение подразделениям пяти бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Волчанских Хуторов, Ветеринарного, Польной, Зыбино, Липцов.

За сутки, по данным Межевых, в зоне ответственности группировки уничтожены более 180 военнослужащих украинской армии, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять минометов, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, 43 пункта управления БПЛА, 20 беспилотников самолетного типа, 57 тяжелых квадракоптеров, гусеничный вездеход, две единицы инженерной техники, пять квадроциклов, восемь НРТК, 12 складов боеприпасов и материальных средств ВСУ.

Как сообщил представитель "Южной" группировки Вадим Астафьев, в районах Славянска, Краматорска, Ореховатки, Ильиновки, Артема и Константиновки военные нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады морской пехоты ВСУ. За сутки армия Украины потеряла в зоне действий группировки до 145 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 13 антенн связи и БПЛА, четыре терминала Starlink, 14 наземных робототехнических комплексов, поражено 11 пунктов управления БПЛА, а также 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сказал Астафьев.

Группировка "Днепр", по информации ее представителя Александра Чумашкаева, в Запорожской и Херсонской областях нанесла поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Орехова, Томиной Балки, Велетенского и Запорожца. Потери украинских войск здесь составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.