Российские военные заявили об уничтожении 87 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Север" и "Южная" в течение суток вскрыли и уничтожили 87 украинских пунктов управления беспилотниками, заявили российские военные в понедельник.

"Вскрыты и уничтожены 41 пункт управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink, полевой склад боеприпасов", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Представитель группировки войск "Север" Василий Межевых заявил об уничтожении за сутки станции радиоэлектронной борьбы, 38 пунктов управления беспилотниками, 29 дронов самолетного типа, а также 48 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены шесть антенн связи и БПЛА, три терминала Starlink, пять наземных робототехнических комплексов. Поражено восемь пунктов управления БПЛА, а также 78 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - заявил начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 апреля 2026 года Военная операция на Украине
ВСУ Starlink
