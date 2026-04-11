Фрагменты БПЛА с боевой частью обнаружили в хуторе в Краснодарском крае

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Жителей нескольких домов в хуторе Трудобеликовский Краснодарского края эвакуировали из-за обнаружения фрагментов беспилотника с боевой частью, сообщает оперативный штаб региона в субботу.

Пострадавших нет.

Как уточняется, пункт временного размещения открыли в местном Доме культуры.

Из-за падения обломков БПЛА поврежден забор частного дома, на месте находятся оперативные и спецслужбы.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в кубанском Крымске обломки беспилотников упали на нефтебазу, произошло возгорание, которое ликвидировали к утру субботы. В Новороссийске в результате падения обломков БПЛА повреждены окна в двух многоквартирных и одном частном домах, произошел пожар на складе одного из предприятий города, возгорание ликвидировали.

Краснодарский край
