Многоквартирные дома и склад повреждены из-за падения обломков БПЛА в Новороссийске

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Обломки БПЛА упали на два многоквартирных дома и склад предприятия ночью в Новороссийске (Краснодарский край), пожар на складе потушен, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоквартирных и один частный дома. Фрагменты БПЛА упали на складе одного из предприятий. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.

Как уточняется, пострадавших нет. В трех квартирах выбиты окна, в частном доме также пострадало остекление.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотников упали на нефтебазу в городе Крымске Краснодарского края, возгорание ликвидировали к утру субботы, пострадавших нет.