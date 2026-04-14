Думе предложили ограничить порог рассрочки максимумом в 400 тысяч рублей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 1205970-8, в соответствии с которым максимальный размер цены договора о предоставлении сервиса рассрочки в России не может превышать 400 тысяч рублей, а расчеты могут производиться только в безналичном порядке.

В числе авторов законопроекта - председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Статья 13 закона "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки", которая регулирует параметры договора дополняется новыми частями: максимальный размер цены договора о предоставлении сервиса рассрочки не может превышать 400 тысяч рублей, а расчеты между оператором соответствующего сервиса и пользователем могут производиться только в безналичном порядке.

Согласно действующему законодательству, оператор не вправе получать денежные средства пользователя до оплаты продавцу, за исключением первого платежа пользователя по первому заключенному договору. Проект закона уточняет, что оператор может получать первый платеж по любому (не только первому) договору до оплаты продавцу.

Закон о защите прав потребителей дополняется нормой, по которой обязательства пользователя сервиса рассрочки перед продавцом считаются исполненными в момент внесения первого платежа оператору. Вводимая норма снимает с потребителя риск неоплаты оператором продавцу, говорится в пояснительной записке.

Проект закона интегрирует операторов рассрочки в систему "антиотмывочного" законодательства (ПОД/ФТ) и распространяет на них обязанности по предоставлению информации по запросу Росфинмониторинга, в том числе через личный кабинет. Речь идет о представлении информации о пользователях, договорах, операциях по оплате объектов рассрочки и о платежах пользователей. Порядок и объем представляемых сведений установит ЦБ по согласованию с уполномоченным органом. Операторы не вправе разглашать факт передачи информации Росфинмониторингу.

Одновременно вводится обязанность для ЦБ исключить оператора из реестра по основаниям ПОД/ФТ, прописывается перечень оснований.

Проект закона уточняет требования к капиталу сервисов рассрочки. Минимальный капитал остается на уровне 5 млн рублей, но при этом уточняется, что капитал рассчитывается по методике ЦБ для микрокредитных компаний. Снимаются существующие ограничения по формированию уставного капитала в части внесения заемных средств и залогового имущества.

Согласно действующему законодательству, оператор сервиса рассрочки не вправе выступать поручителем по обязательствам своих участников или акционеров, а также иным способом обеспечивать исполнение их обязательств. Эта норма из закона изымается.

"В связи с отсутствием в деятельности операторов рисков финансовой стабильности или неисполнения обязательств перед вкладчиками законопроектом уточняются требования к собственным средствам (капиталу) заявителя, предусматривается исключение квалификационных требований и упрощение требований к деловой репутации, предъявляемых к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа оператора", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 апреля 2026 года.