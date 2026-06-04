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Аксенов объявил о полной приостановке свободной продажи бензина в Крыму

Аксенов объявил о полной приостановке свободной продажи бензина в Крыму
Очередь на АЗС в Симферополе
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Свободную продажу бензина полностью приостанавливают в Крыму на ближайшие несколько дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов в четверг.

"Начиная с сегодняшнего дня, на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет. По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки", - написал Аксенов в своем канале в Max.

По словам главы Крыма, все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт топливом обеспечены в полной мере. В ведомствах провели оптимизацию использования транспорта - вплоть до одной машины на министерство.

Кроме того, Аксенов заявил, что для пресечения злоупотреблений на каждой АЗС будут дежурить сотрудники муниципальных и республиканских органов власти - они будут фиксировать номера автомобилей физических и юридических лиц, которые будут заправляться по талонам. В таком режиме работа вестись будет несколько дней. Глава республики также призвал отнестись к ситуации с пониманием.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека на АЗС ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина Аи-95 начали действовать в Крыму. Уже с 31 мая ограничения распространили и на Аи-92, при этом две крупнейшие сети АЗС полуострова прекратили свободную продажу Аи-95 - отпуск велся только по талонам.

Сергей Аксенов Крым
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