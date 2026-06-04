РСТ считает почти нулевой вероятность полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Предложение 11 стран Евросоюза ужесточить процедуру выдачи шенгенских виз россиянам если и будет реализовано, то не в ближайшее время и не в виде полного запрета на выдачу виз, прогнозируют в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"В СМИ появилась информация о том, что 11 стран Евросоюза направили письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам Кайе Каллас и комиссару по миграции Магнусу Бруннеру с требованием ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам. Они жалуются на рост количества выданных виз в 2025 году и риски для безопасности. Страны планируют поднять этот вопрос на "полях" сегодняшнего заседания Совета по юстиции и внутренним делам (JHA)", - цитирует пресс-служба объединения эксперта РСТ Михаила Абасова.

По его прогнозу, вероятность того, что россиянам "запретят Шенген уже завтра", практически нулевая.

"Визовые вопросы не решаются за один день. Изменения в визовой политике требуют прохождения нескольких уровней: обсуждение в рабочих группах, согласование в Комитете постоянных представителей, а затем формальное решение на уровне министров JHA (Совета по юстиции и внутренним делам - ИФ). Полноценный запрет туристических виз потребовал бы изменения Визового кодекса, что занимает месяцы, а иногда и годы", - сказал представитель объединения.

По прогнозу Абасова, "только в случае сильного политического давления вопрос может подняться на уровень Европейского совета (саммита глав государств и правительств ЕС).

"При этом даже в оптимистичном сценарии речь скорее пойдёт об усилении проверок, возможном "чёрном" списке для определённых категорий и дальнейшем сокращении многократных виз, а не о полном запрете въезда для всех россиян", - подчеркивает эксперт.

Как ранее сообщал "Интерфакс", в 2025 году россияне подали на 12% больше заявлений на шенгенские визы, чем годом ранее (679 тыс.), и получили 618 тыс. виз, что на 14% больше, чем в 2024 году. При этом доля оформленных многократных виз сократилась на 28%, с чем и связан рост числа обращений за визами.