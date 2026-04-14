Совбез РФ назвал острым и до конца не разрешенным вопрос по Ормузскому проливу

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос по обеспечению свободного прохода судов через Ормузский пролив остается острым и до конца не разрешенным, заявили в аппарате Совета безопасности РФ во вторник.

В Совбезе напомнили, что 8 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что Ормузский пролив откроется на время перемирия, но подчеркнул, что речь не идет об окончании войны. "А уже в конце суток 8 апреля Иран вновь остановил проход судов через Ормузский пролив, обосновав это решение продолжающимися военными действиями Израиля в Ливане, прекращение которых было одним из условий перемирия", - отметили в СБ РФ.

9 апреля Тегеран также объявил о введении "альтернативных маршрутов" судоходства в Ормузском проливе в обход районов размещения морских мин, сообщили в аппарате Совбеза.

"В свою очередь, президент США Дональд Трамп в целях усиления экономического давления на руководство исламской республики 12 апреля объявил об установлении военно-морскими силами США морской блокады Ормузского пролива, касающейся всех коммерческих судов, пытающихся войти в пролив или покинуть его", - сказано в сообщении.

"Позднее в Объединенном центральном командовании ВС США уточнили, что блокада начнется с 10:00 по восточному времени (17:00 мск) 13 апреля и коснется только судов следующих в порты или из портов Ирана", - сказали в Совбезе.