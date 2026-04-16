Минфин РФ рассчитывает на одно "хорошее размещение" госкомпании на фондовом рынке в 2026 г.

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ может говорить по крайней мере об одном значимом размещении компании с госучастием на рынке акционерного капитала в 2026 году, решение по которому уже практически принято, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

"Я думал и говорил о том, что в этом году мы увидим выход, наверное, двух компаний (с госучастием на фондовый рынок - ИФ). Но сейчас я могу более-менее уверенно говорить про одну, где уже у нас решение плюс-минус принято. И я думаю, что мы одно хорошее размещение в этом году увидим", - сказал Моисеев на Биржевом форуме Московской биржи.

По его словам, Минфин рассчитывает, что это будет "достаточно знаковое" размещение, сопоставимое по ценовым параметрам с прошлогодним IPO "ДОМ.РФ".