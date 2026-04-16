В кабмин внесен список компаний с госучастием, которые должны будут провести IPO

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Перечень компаний с государственным участием, которые должны будут провести первичное размещение акций, внесен в правительство Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на пленарной сессии Биржевого форума.

"Мы составили по поручению президента перечень компаний, которые должны выходить на IPO. Подготовили и представили в правительство, будем отрабатывать вместе с нашими государственными организациями", - сказал министр.

По словам Силуанова, выход на IPO – "это эффективность, прозрачность, мотивация менеджмента, о которой мы всегда говорим".

"Менеджмент должен показывать капитализацию, прибыль, должен от этого иметь свои материальные выгоды. Без мотивации менеджмента ничего не получается и не получится никогда", - считает глава Минфина.

"Мы заинтересованы, чтобы больше было частного духа в наших госкомпаниях. Соответственно, это заинтересованность в IPO, SPO. Этим занимаемся, и в этом году будут такие предложения и будут такие же решения, как показал нам прошлый год", - сказал министр, напомнив про недавнее IPO "ДОМ.РФ".

Президент РФ Владимир Путин по итогам декабрьского форума "Россия зовет!" поручил правительству сформировать программу первичных и вторичных размещений эмитентов с госучастием. Помимо разработки программы IPO и SPO, президент поручил утвердить отраслевые планы по первичным размещениям российских акционерных обществ, предусмотрев для эмитентов дополнительные меры поддержки, а также возможность предоставления таким АО мер господдержки в связи с их выходом на рынок капитала.