Оверчук заявил об интересе России к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере транспорта

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в транспортно-логиcтической сфере, заявил вице-премьер Алексей Оверчук на заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Зангилане. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

"Сотрудничество в сфере транспорта является одним из ключевых направлений двусторонних отношений. Укрепление транспортных связей в Евразии, особенно сотрудничество в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", остается приоритетным направлением. В настоящее время по этому маршруту формируются новые цепочки добавленной стоимости. Развитие западного маршрута коридора (через Азербайджан - ИФ) и реализация ранее достигнутых договоренностей находятся в центре внимания", - сказал он.

По его словам, российский бизнес заинтересован в участии в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана - Карабахе и Восточном Зангезуре.

Вице-премьер также предложил Азербайджану стать членом Международной организации по русскому языку. По его мнению, это укрепит гуманитарное сотрудничество двух стран.

Кроме того, Оверчук считает, что круизное судоходство на Каспии имеет хорошие перспективы.

Экс-депутат Госдумы Гайсин приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд рублей

