В Баку отметили рост доли российского рубля в торговых расчетах с Россией

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Доля российского рубля в расчетах в торговых операциях между Азербайджаном и Россией демонстрирует устойчивый рост, заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

"В финансовом секторе также налажено эффективное сотрудничество. В частности, доля российского рубля в расчетах в рамках двусторонней торговли демонстрирует устойчивый рост: по экспортным операциям она увеличилась до 42%, а по импортным - до 83%", - сказал он на заседании азербайджано-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшемся в Зангилане.

Он отметил активное сотрудничество двух стран в сфере энергетики.

"Азербайджанская энергосистема работает в параллельном режиме с первой синхронной зоной Единой энергетической системы России. Между системными операторами действуют долгосрочные договорённости по поставкам электроэнергии как в плановом, так и в аварийном режиме", - подчеркнул вице-премьер.