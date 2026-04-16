Думе предложили разрешить уничтожать БПЛА над нефтегазовыми платформами на Каспии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по энергетике Николаем Шульгиновым внесла в Госдуму законопроект, который устанавливает правовой режим антитеррористической защиты российских нефтегазовых платформ в Каспийском море и разрешает охране сбивать атакующие их беспилотные аппараты. Регулирование затронет работу "ЛУКОЙЛа", ведущего промышленную морскую добычу в российском секторе Каспия на месторождениях имени Ю. Корчагина и имени В. Филановского.

Документ (№ 1208699-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Законопроект вносит поправку в закон "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", включая в него определение зоны безопасности объекта, расположенного в пределах российского сектора Каспийского моря.

Обычные зоны безопасности вокруг объектов ТЭК создаются по решению правительства. Каспийские зоны, как предполагается, будут возникать автоматически в силу закона.

Сейчас все объекты ТЭК в обязательном порядке проходят процедуру категорирования: им присваивается высокая, средняя, низкая категория опасности. Каспийские платформы исключаются из общего порядка категорирования. Вместо этого вокруг каспийских объектов зона безопасности прописывается в законе.

Законопроект автоматически устанавливает вокруг каждой нефтегазовой платформы в российском секторе Каспийского моря зону безопасности: 500 метров по водной поверхности от внешнего края сооружения, до 500 метров в глубину и до 500 метров по высоте над наивысшей точкой объекта. В границах этой зоны охране будет разрешено подавлять, перехватывать, повреждать и уничтожать беспилотные летательные, надводные, подводные и наземные аппараты.

Информация о координатах зон безопасности будет направляться в Минэнерго, Минобороны и ФСБ и публиковаться в "Извещениях мореплавателям", чтобы не создавать препятствий для гражданского судоходства и рыболовства.

Согласно пояснительной записке, каспийские платформы сегодня находятся в правовом вакууме. Дно Каспия юридически не является континентальным шельфом - оно не подпадает под определение Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., поскольку Каспий представляет собой замкнутый водоем. Из-за этого действующий закон "О транспортной безопасности" на платформы не распространяется. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в 2018 г. в Актау, ратифицирована Россией, но до сих пор не вступила в силу, так как ее не ратифицировали все прикаспийские государства.

"Попадание беспилотного аппарата в нефтедобывающую платформу может привести к ее полному разрушению, катастрофическому разливу нефти, трудновосполнимым утратам в экологии региона, и, как следствие, экономическим потерям РФ. При этом вопрос обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности указанных объектов остается нерешенным. Постоянные атаки беспилотных аппаратов в условиях специальной военной операции ставят этот вопрос особенно остро", - говорится в пояснительной записке.

В пояснительных материалах упоминаются объекты "ЛУКОЙЛа" - морские платформы имени Ю. Корчагина, имени В. Филановского, МЛСК-2 имени В. Филановского и перегрузочный комплекс "Юрий Корчагин".

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.