Закон о защите от БПЛА нефтегазовых платформам на Каспии прошел III чтение

Он определяет, кто может охранять платформы от беспилотников

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект № 1208699-8, который устанавливает правовой режим антитеррористической защиты российских нефтегазовых платформ в Каспийском море и разрешает охране сбивать атакующие их беспилотные аппараты.

Регулирование затронет работу "ЛУКОЙЛа", ведущего промышленную морскую добычу в российском секторе Каспия на месторождениях имени Корчагина и имени Филановского.

Законопроект в парламент в апреле внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по энергетике Николаем Шульгиновым.

Поправки вносятся в закон "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в нем прописывается определение зоны безопасности объекта, расположенного в пределах российского сектора Каспийского моря. Обычные зоны безопасности вокруг объектов ТЭК создаются по решению правительства. Каспийские зоны, как предполагается, будут возникать автоматически в силу закона.

Сейчас все объекты ТЭК в обязательном порядке проходят процедуру категорирования: им присваивается высокая, средняя, низкая категория опасности. Каспийские платформы исключаются из общего порядка категорирования. Вместо этого вокруг каспийских объектов зона безопасности прописывается законодательно.

Ко второму чтению описание границ зоны безопасности было уточнено: она простирается не более чем на 500 метров от каждой точки внешнего края платформы, в воздушном пространстве - не более чем на 500 метров от наивысшей точки объекта, а в подводной части - до естественных очертаний дна Каспийского моря (в первом чтении предусматривался лимит "до 500 метров в глубину"). В границах этой зоны охране будет разрешено подавлять, перехватывать, повреждать и уничтожать беспилотные летательные, надводные, подводные и наземные аппараты.

Ко второму чтению также добавлена норма о том, кто именно вправе охранять каспийские платформы и пресекать функционирование беспилотников в зоне безопасности. По решению субъекта ТЭК, которому принадлежит объект, для физической защиты могут привлекаться подразделения войск Национальной гвардии, собственная частная охранная организация субъекта ТЭК либо ЧОО, соответствующая специальным требованиям правительства России. В первом чтении круг субъектов, осуществляющих охрану каспийских объектов, прямо не определялся.

Информация о координатах зон безопасности будет направляться в Минэнерго, Минобороны и ФСБ и публиковаться в "Извещениях мореплавателям", чтобы не создавать препятствий для гражданского судоходства и рыболовства.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, каспийские платформы сегодня находятся в правовом вакууме. Дно Каспия юридически не является континентальным шельфом - оно не подпадает под определение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, поскольку Каспий представляет собой замкнутый водоем. Из-за этого действующий закон "О транспортной безопасности" на платформы не распространяется. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в 2018 года в Актау, ратифицирована Россией, но до сих пор не вступила в силу, так как ее не ратифицировали все прикаспийские государства.

"Попадание беспилотного аппарата в нефтедобывающую платформу может привести к ее полному разрушению, катастрофическому разливу нефти, трудновосполнимым утратам в экологии региона и, как следствие, экономическим потерям РФ. При этом вопрос обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости указанных объектов остаётся нерешенным. Постоянные атаки беспилотных аппаратов в условиях специальной военной операции ставят этот вопрос особенно остро", - говорится в пояснительной записке.

В пояснительных материалах упоминаются объекты "ЛУКОЙЛа" - морские платформы имени Ю.Корчагина, имени В.Филановского, МЛСК-2 имени В.Филановского и перегрузочный комплекс "Юрий Корчагин".

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.