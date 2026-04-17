ИМЭМО им Е. М. Примакова: семьдесят лет стратегического анализа

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Национальному исследовательскому институту мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова исполнилось 70 лет. Этому событию было посвящено торжественное заседание. Сообщает наш политический обозреватель Вячеслав Терехов.

Он носит имя "великого гражданина"

Корр.: "Великий гражданин". Так назвал Евгения Примакова президент России Владимир Путин. Примаков, чье имя с 2015 года носит Институт мировой экономики и международных отношений, был не только крупным ученым, но и государственным деятелем. В советское время он возглавлял одну из палат Верховного совета СССР. А в новой России был первым директором Службы внешней разведки - именно он предложил так переименовать бывшее Первое главное управление КГБ СССР. Также он занимал посты министра иностранных дел и, наконец, главы правительства РФ. Его заслуги в науке и в государстве в целом велики и неоспоримы.

С первых лет своего существования ИМЭМО занял уникальное положение в советской системе. Формально являясь академическим институтом он фактически выступал в роли экспертного органа, готовившего необходимые политические заключения для государственного руководства. О том, насколько важна эта работа, говорится в приветствиях президента страны, руководителей Совета Федерации, Совета Безопасности РФ, Министерства иностранных дел, Службы внешней разведки страны и Академии наук России.

Для подтверждения этого приведу некоторые выдержки из этих посланий. Начну с президента страны Владимира Путина. Его приветствие зачитал помощник президента Андрей Фурсенко.

Один из ведущих аналитических центров страны

Путин: Отрадно, что за прошедшие годы институт накопил солидный опыт, стал одним из ведущих в нашей стране научных, аналитических, прогностических центров по изучению основных тенденций развития мировой экономики, политики, международных отношений. Важно, что вы высоко держите профессиональную планку, уделяете приоритетное внимание подготовке молодых специалистов.

Корр.: Характеристика института как одного из ведущих аналитических центров - это еще одно свидетельство того, что он являет собой пример тесного единения науки с большой политикой.

Этот факт четко подтверждает и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В своем приветствии, которое зачитал председатель Комитета по международным делам верхней палаты парламента Григорий Карасин, она отмечает: "ИМЭМО имеет солидный научный экспертный потенциал для анализа глобальных и региональных процессов. Его труды служат основой для принятия стратегических решений, а результаты общей научной работы коллектива, аналитические материалы и заключения востребованы органами государственной власти, корпорациями и компаниями, представляют огромную ценность для исследований по разным направлениям".

Метод Примакова - кто и как его применяет?

Корр.: Это были оценки высших руководителей страны. Но им для анализа документы готовят, как известно, организации, связанные с международным положением, такие как министерство иностранных дел, Совет Безопасности и, естественно, Служба внешней разведки. Как им помогает так называемый метод Примакова - умение найти нужный ход в сложной ситуации? На торжественном заседании демонстрировался документальный фильм об институте, и там министр иностранных дел Сергей Лавров очень ярко говорил об институте. Не буду повторять кадры фильма: его, наверняка хорошо помнят многие из тех, кто следит за работой института.

В зале выступил первый заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Он немного приоткрыл практику работы российских дипломатов с выводами ученых института.

Грушко: Я могу признаться, что, особенно на нынешнем рубеже истории, дипломатическая практика требует от внешнеполитического ведомства внимания ко всем проблемам. Их огромное количество, они буквально падают с неба: это и турбулентность международной обстановки, новые вызовы и угрозы, технологии и т. д. Огромное значение в этих условиях приобретает целеполагание. И та работа, которая делается институтом, помогает нам, дипломатам, взглянуть на мир глазами ученых, понять, уяснить тенденции развития, определить основные его пути, которые мы должны учитывать в нашей работе. Это абсолютно бесценный вклад, потому что наша внешнеполитическая деятельность накладывается на сетку координат, которая во многом создается и усилиями ИМЭМО.

Корр.: А Совет Безопасности? Ведущий заседание президент ИМЭМО академик Александр Дынкин перед следующим выступавшим сказал, что Совет Безопасности иногда в некоторых кулуарах называют "квалифицированный заказчик". Но тут же добавил, что "против первого слова мы никогда не возражаем, но по поводу второго могу сказать, что мы коллеги, мы общаемся практически в еженедельном режиме". И предоставил слово заместителю секретаря Совета Безопасности Александру Венедиктову, который зачитал послание от секретаря СБ Сергея Шойгу. Но после этого уже от себя он также раскрыл некоторые карты совместной работы с учеными института.

Венедиктов: Мы моделируем с вами сценарии не только исходя из той оперативной обстановки или тех событий, которые мы видим на международной арене. Мы с вами моделируем сценарии на среднесрочную перспективу, что позволяет нашей стране учитывать все риски и вызовы, которые исходят извне.

Корр.: Вот так четко и признал: "мы с вами моделируем".

И, наконец, Служба внешней разведки. Мы уже отмечали роль Евгения Максимовича в ее становлении и работе. Но с этой службой тесно связан и еще один член коллектива ИМЭМО. Это Вячеслав Трудников, бывший чрезвычайный и полномочный посол в Индии, бывший руководитель СВР, генерал армии, член дирекции института.

"Он проработал у нас 12 лет, сказал А.Дынкин, - и оставил сильный след в истории ИМЭМО: и в научном направлении, и в людях, и когда он ушел из жизни, мы создали молодежную премию имени генерала Трубникова. Она сейчас приобрела огромную популярность, у нас огромный конкурс блестящих молодых людей на получение этой премии".

В приветствии главы СВР Сергея Нарышкина о коллективе ученых института говорится так: "Результаты труда коллектива талантливых ученых, блестящих профессионалов своего дела, являющихся поистине интеллектуальной элитой нашей страны, востребованы государством и обществом".

Интеллектуальная элита нашей страны! Добавим к этим словам о коллективе и выдержку из приветствия президента РАН Геннадия Красникова.

Красников: Результаты общей научной работы коллектива представляют огромную ценность для исследований по разным направлениям (...) Институт всегда славился своими достижениями в области фундаментальных и природных исследований по вопросам мировой экономики, политических систем зарубежных стран. Здесь всегда работали яркие ученые, государственные деятели, замечательные и талантливые исследователи.

Лавров: "Ждем ваших рекомендаций!"

Корр.: Академик А. Дынкин сообщил, что институт поздравили также помощники президента РФ Юрий Ушаков и Николай Патрушев. В адрес института поступили также и многочисленные поздравления от международных и региональных институтов, университетов, акционерных обществ, банков и других организаций.

Но я хотел бы выделить одну тему, которая рефреном проходила через некоторые поздравления. Это растущая популярность международного форума "Примаковские чтения", организационный комитет которого возглавляет Юрий Ушаков. В приветствии Сергея Лаврова отмечается, в частности, что эта "площадка не только способствует сохранению памяти о наследии выдающегося российского государственного деятеля Евгения Примакова, но и вносит вклад в осмысление международных процессов через призму национальных интересов нашей страны. Такая совместная созидательная и интеллектуальная работа дипломатов и историков, политологов-международников полезна и заслуживает всяческой поддержки".

В разные годы на форуме выступали президент России Владимир Путин (он же присылает ежегодные поздравления форуму), председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. И ежегодно в нем участвует министр Сергей Лавров. Хочу отметить, что каждое свое выступление Лавров неизменно заканчивает словами: " Ждем ваших рекомендаций!".

Команда ИМЭМО сегодня

Что из себя представляет научный коллектив института, о котором так много хорошего говорилось в поздравлениях с юбилеем, рассказывается в докладе директора института член-корреспондента РАН Федора Войтоловского.

Войтоловский: Что такое команда ИМЭМО сегодня? Это 25 научных подразделений, в которых работает свыше 420 человек. Среди них 138 кандидатов наук, докторов – 27, член-корреспондентов РАН – 8, академиков – 4. Из них 35% - молодые сотрудники. У института много направлений исследований, но основу деятельности нашего института составляют 12 направлений. Это анализ мировой экономики, политики, прогноз, моделирование, развитие мировых энергетических рынков и много других.

Институтом реализованы два крупных проекта по приоритетным направлениям стратегии научно-технологического развития страны. В частности, проект посткризисного мироустройства, вызовы и технологии, конкуренции и сотрудничества. По этому проекту институтом опубликовано 185 статей в высокорейтинговых научных журналах и шесть монографий. Сейчас в процессе реализации еще один проект - глобальные региональные центры силы в формирующемся миропорядке. Уже опубликовано более 80 статей, впереди - монографии, где будет много полезного и интересного.

За последние десять лет возникло несколько научных направлений, которые стали знаковыми для всего нашего института. Одно из них - изучение Ближнего Востока. Сейчас оно востребовано как никогда. Потому что Ближний Восток находится в зоне турбулентности, оказывающей заметное влияние на глобальные процессы.

Еще одно направление, которым мы гордимся и которое выросло фактически с нуля, - южноазиатское. Оно занимается изучением Индии, Пакистана и стран Южной Азии. Отдельно работает центр изучения Индийского океана.

Важное новое направление работы института, имеющее очень серьезный прикладной характер, - это изучение проблем стратегического планирования и прогнозирования. Центр изучения стратегического планирования был создан в рамках комплексного плана научных исследований Минобрнауки. Мы осуществляем его в интересах Совета Безопасности РФ и работаем с командой других институтов Российской академии наук и некоторых вузов.

ИМЭМО - это не только исследования, но еще и коммуникация. Особо хотел бы отметить "Примаковские чтения", которые стали действительно одной из крупных, значимых и востребованных международных площадок. У этого форума расширяется практика выездных сессий, в частности, проводились сессии в Ереване, Астане, Софии. В свое время специальная сессия "Примаковских чтений" проводилась на Мюнхенской конференции по безопасности. По сути это была единственная русская площадка на этом сугубо западном мероприятии.

В рамках ИМЭМО развивается своя аспирантура, которую институт сохранил даже в трудные 90-е годы. И еще один важный образовательный партнер института - это научно-технологический университет "Сириус". Мы рассказываем там физикам, математикам, химикам о том, что такое современная система международных отношений, что делает Россия в ней, каковы наши интересы, позиции.