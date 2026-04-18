Женщина погибла в результате атаки БПЛА на автобус под Брянском

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Одна женщина погибла и одна получила ранения при атаке дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в субботу.

"ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона село Чернооково Климовского района. В результате варварского и целенаправленного удара по пассажирскому автобусу с мирными жителями, к сожалению, одна женщина погибла и одна получила ранения.", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Пострадавшая уже доставлена в больницу, добавил Богомаз.