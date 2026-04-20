Поиск

Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана

Фото: Christopher Pike/Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Росавиация с учетом позиции Минтранса и МИДа отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ, сообщил Минтранс РФ.

Также сняты ограничения на полеты авиакомпаний через воздушное пространство Ирана. Транзитные рейсы и полеты в аэропорты этой страны могут выполняться "с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей", отметили в ведомстве.

Как сообщалось, с 16 апреля Росавиация разрешила перевозчикам возобновить рейсы в Израиль. Вылеты из аэропортов РФ в эту страну возможны только с 07:00 по 01:00 по московскому времени.

Ограничения на полеты в ряд стран действовали с конца февраля в связи с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке.

Иран Минтранс РФ Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

