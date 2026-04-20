В РСТ назвали принципиально важным для туррынка отмену ограничений на полеты в ОАЭ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Решение о снятии ограничений на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана является чрезвычайно важным для туристического рынка, так как Ближний Восток - один из ключевых хабов для выездного туризма. Но для возобновления туризма необходимы решения МИД и Минэкономразвития об отмене рекомендации о нежелательности поездок и ограничений на туры, заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Решение о снятии ограничений на полёты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана является логичным шагом на фоне постепенной нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Мы наблюдаем, что ключевые региональные хабы постепенно восстанавливают полноценную работу, возобновляя ранее приостановленные рейсы и маршруты", - сказал член правления РСТ, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, сигналы со стороны Ирана о частичном открытии воздушного пространства для пролёта гражданской авиации также важны - это означает, что стороны конфликта демонстрируют готовность обеспечивать безопасность транзитных перелётов.

"Для российского туристического рынка это принципиально значимое решение: направление Ближнего Востока традиционно является одним из ключевых транзитных узлов для выездного туризма. Возвращение стабильных маршрутов через регион и работа хабов существенно расширяют возможности перевозчиков и повышают доступность зарубежных поездок. При этом важно дождаться окончательных решений профильных ведомств, включая Минэкономразвития и МИД России, чтобы синхронизировать транспортные и туристические регуляторные меры", - подчеркнул эксперт.

Росавиация в понедельник отменила рекомендации для авиакомпаний РФ о приостановке продажи билетов на рейсы в/из ОАЭ и ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана.

Ограничения были введены в конце февраля в связи с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке. Сначала они действовали до 2 марта, затем неоднократно продлевались.