В РСТ назвали принципиально важным для туррынка отмену ограничений на полеты в ОАЭ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Решение о снятии ограничений на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана является чрезвычайно важным для туристического рынка, так как Ближний Восток - один из ключевых хабов для выездного туризма. Но для возобновления туризма необходимы решения МИД и Минэкономразвития об отмене рекомендации о нежелательности поездок и ограничений на туры, заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Решение о снятии ограничений на полёты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана является логичным шагом на фоне постепенной нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Мы наблюдаем, что ключевые региональные хабы постепенно восстанавливают полноценную работу, возобновляя ранее приостановленные рейсы и маршруты", - сказал член правления РСТ, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, сигналы со стороны Ирана о частичном открытии воздушного пространства для пролёта гражданской авиации также важны - это означает, что стороны конфликта демонстрируют готовность обеспечивать безопасность транзитных перелётов.

"Для российского туристического рынка это принципиально значимое решение: направление Ближнего Востока традиционно является одним из ключевых транзитных узлов для выездного туризма. Возвращение стабильных маршрутов через регион и работа хабов существенно расширяют возможности перевозчиков и повышают доступность зарубежных поездок. При этом важно дождаться окончательных решений профильных ведомств, включая Минэкономразвития и МИД России, чтобы синхронизировать транспортные и туристические регуляторные меры", - подчеркнул эксперт.

Росавиация в понедельник отменила рекомендации для авиакомпаний РФ о приостановке продажи билетов на рейсы в/из ОАЭ и ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана.

Ограничения были введены в конце февраля в связи с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке. Сначала они действовали до 2 марта, затем неоднократно продлевались.

Суд в Москве оштрафовал на 7 млн руб. Моргенштерна за неисполнение обязанностей иноагента

 Суд в Москве оштрафовал на 7 млн руб. Моргенштерна за неисполнение обязанностей иноагента

На досрочном ЕГЭ нарушителя со шпаргалкой выявил ИИ

Генпрокуратура признала Европейский молодежный форум нежелательным в РФ

В России красная икра с начала года подешевела на 30%

Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана

 Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана

Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой

 Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой

Выпускники школ белгородского приграничья получат аттестаты без сдачи экзаменов

 Выпускники школ белгородского приграничья получат аттестаты без сдачи экзаменов

Роспотребнадзор предложил помощь Бурунди в ликвидации вспышки неизвестной болезни

После атаки БПЛА на Туапсе в Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов

 После атаки БПЛА на Туапсе в Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов

Roblox оштрафован на общую сумму 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1781 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9059 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов