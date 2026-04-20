Туроператоры не ждут снижения цен на авиабилеты из-за возобновления полетов в ОАЭ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Туроператоры не ждут существенного снижения цен на авиабилеты на фоне возобновления полетов российских авиакомпаний в ОАЭ, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России.

"Что касается авиаперевозки, туроператоры не ожидают существенного снижения цен благодаря открытию рейсов российских перевозчиков: у авиакомпаний есть фиксированные издержки, плюс сохраняется фактор роста цен на авиатопливо. Кроме того, сейчас тарифы перевозчиков эмиратов на рейсы в ОАЭ и транзитные через них максимально низкие, но туристы в большинстве своем стараются не летать через страны Ближнего Востока из-за геополитической напряженности", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечают в ассоциации, открытие пролета над Ираном, в первую очередь для российских и ближневосточных перевозчиков, означает сокращение времени полета и отказ от облетов, что позволит частично сдерживать тарифы за счет экономии топлива.

Росавиация 20 апреля отменила рекомендации для авиакомпаний РФ о приостановке продажи билетов на рейсы в/из ОАЭ и ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана. Эти ограничения были введены в начале марта в связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном.