Винную "российскую полку" пока не планируют расширять на другой алкоголь

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Введение обязательной доли продажи отечественного вина для розничных сетей и общепита (так называемая "российская полка") пока не планируется распространять на другой алкоголь: сначала Минпромторг намерен изучить, как работает этот механизм для вина, сообщил журналистам замглавы ведомства Роман Чекушов.

"Сначала надо принять основной законопроект, все же у нас фокус направлен на него. Из алкогольной продукции там только вино с долей 20%, с возможностью ее последующего увеличения актом правительства. Но мы, конечно, начнем с 20% и посмотрим, как рынок сработает. Пока конкретных планов по расширению (перечня "российской полки") на иные виды алкоголя нет", - сказал он.

"Российскую полку" для вина и отдельных видов непродовольственных товаров (их перечень отдельно утвердит правительство) планируется запустить с 1 марта 2027 года. Госдума должна рассмотреть соответствующий законопроект в весенюю сессию.

Минпромторг Госдума правительство
Новости по теме

В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

 В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

 Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

"Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

 "Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

Дума разрешила таможенникам уничтожать дроны для защиты своих объектов

Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

 Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

 Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

 Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

Медведев считает, что США не вступятся за Европу в случае гипотетического конфликта с РФ

Основные слушания по иску к владельцам танкеров "Волгонефть" начнутся 24 июня

Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой

 Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9073 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1814 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 138 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов