Винную "российскую полку" пока не планируют расширять на другой алкоголь

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Введение обязательной доли продажи отечественного вина для розничных сетей и общепита (так называемая "российская полка") пока не планируется распространять на другой алкоголь: сначала Минпромторг намерен изучить, как работает этот механизм для вина, сообщил журналистам замглавы ведомства Роман Чекушов.

"Сначала надо принять основной законопроект, все же у нас фокус направлен на него. Из алкогольной продукции там только вино с долей 20%, с возможностью ее последующего увеличения актом правительства. Но мы, конечно, начнем с 20% и посмотрим, как рынок сработает. Пока конкретных планов по расширению (перечня "российской полки") на иные виды алкоголя нет", - сказал он.

"Российскую полку" для вина и отдельных видов непродовольственных товаров (их перечень отдельно утвердит правительство) планируется запустить с 1 марта 2027 года. Госдума должна рассмотреть соответствующий законопроект в весенюю сессию.