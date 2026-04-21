Бастрыкин поручил проверить детские книги Остера на предмет сомнительных установок

Александр Бастрыкин Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить содержание детских книг Григория Остера на предмет негативного воздействия на читателя.

Как сообщает СКР, детская литература обсуждалась на заседании Координационного совета СК по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов. На заседании обсуждался рост тяжких и особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних, а также меры по профилактики подростковой преступности.

"Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки, - сказано в пресс-релизе. - В связи с этим председатель СКР поручил провести проверку книг указанного автора".

Также на заседании прозвучало предложение привлекать участников СВО к обучению и воспитанию детей, в связи с чем необходимо предусмотреть для них квоты для прохождения педагогической переподготовки.

Писателю, сценаристу, драматургу и телеведущему Григорию Остеру 78 лет. Он автор таких произведений для детей, как "Бабушка удава" и "Вредные советы", а также сценариев для мультфильмов "38 попугаев", "Котенок по имени Гав", "Обезьянки младшего возраста". В 2004 году он стал одним из создателей так называемого детского сайта президента России и до сих пор указан там как автор текстов.