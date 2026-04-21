"Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

Гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев
Фото: Алена Бжахова/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев и ряд сотрудников компании были доставлены в Следственный комитет для допроса по делу об экстремизме, возбужденному в мае 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе издательства.

"Мы подтверждаем факт того, что генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет Российской Федерации - в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме (распространение книг издательства Popcorn Books), возбужденному в мае 2025 года", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе издательства во вторник.

"В офисе издательства следственные действия не проводились", - добавили в пресс-службе.

Основанное в 1991 году "Эксмо" входит в издательскую группу "Эксмо-АСТ", является крупнейшим российским издательством.

Во вторник в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что Капьев, а также главный редактор "Эксмо" Александра Шипетина "задержаны для проведения следственных действий" по делу об организации деятельности экстремистского сообщества. По словам собеседника агентства, претензии следствия связаны с изданием и распространением ЛГБТ-литературы (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). При этом собеседник агентства не исключил, что в деле могут появиться и другие задержанные, которые также будут доставлены в ГСУ СК Москвы для проведения следственных действий.

Также сотрудниками правоохранительных органов были изъяты материалы, связанные с книгами издательства, которые могут иметь значение по делу, добавил собеседник агентства

О расследовании уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации (чч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК РФ) стало известно в мае 2025. Всего по делу проходят восемь человек, часть из которых находятся в розыске.

В 2025 году в СКР сообщили о задержании нескольких сотрудников ООО "Индивидуум принт", которые, по мнению следствия, из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ, признанного экстремистской организацией на территории РФ.

Издательство Popcorn Books было основано в Москве в 2018 году как подразделение издательства Individuum. В 2023 году 51% акций последнего было продано издательству "Эксмо". В прошлом году Popcorn Books было закрыто.

